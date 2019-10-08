Girdikleri marketi keserle soydular

İki gün önce merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'ndeki bir markete gelen kar maskeli iki kişiden biri, elindeki keserle market çalışanı Abdurrahman Gündüz'den paraları vermesini istedi.

Çalışanın paraları vermemesi üzerine elindeki keserle Gündüz'e saldıran kişi, daha sonra kasadaki 2 bin lira ve sigaraları alarak olay yerinden kaçtı.

Konya'da marketten keserli soygun kamerada

SOYGUNCULARDAN BİRİ YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerden birinin markete yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki köftecide çalıştığını belirleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırganlardan Yılmaz K'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.