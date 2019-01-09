Giresun Adası için Dünya Miras Geçici Listesi'ne başvuru

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'un doğal ve kültürel zenginliği içerisinde Giresun Adası'nın en önemli yer tuttuğu belirtildi.

EVRENSEL DEĞER VURGUSU

Açıklamada, kıyıdan 1,6 kilometre açıkta, yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip adanın Doğu Karadeniz'de Antik ve Orta Çağ'da yerleşim yapılan tek ada olduğu aktarılarak, "Mülkiyeti hazineye ait olan ve birçok açıdan sahiplenilmesi gereken evrensel bir değer olarak karşımıza çıkan ada ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanıdır." bilgisine yer verildi.

"BAŞVURU İŞLEMİ YAPILMIŞTIR"

Valilik yaptığı açıklamada, "Tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olan ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya layık görülen, üstün evrensel değere sahip varlıkları gözeten 21 üye devletin temsilcilerinden oluşan 'Dünya Mirası Komitesi' tarafından 'Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilerek belirlenen, 'Dünya Mirası Kültür Varlıkları' listesine alınma kriterleri taşıyan ve döneminde manastır kompleksi olarak kullanılan Giresun Adası'nın, 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için başvuru işlemi Valiliğimiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.