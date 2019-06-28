Giresun Güneyköy'deki denizde can pazarı

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyü sahilinde arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), akıntıya kapıldı.

İki arkadaşı dalgalar kayalıkların bulunduğu alana sürükledi.

1 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Burada kayalara çıkan Karamustafaoğlu ve Kaya’nın yardımına Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler iki arkadaşa uzun süre ulaşmaya çalıştı fakat yoğun dalga nedeniyle başarılı olamayınca gençlere can simidi ve yelekler atıldı. 1 saatlik uğraşın ardından iki genç bota alınarak sahile çıkartıldı.

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