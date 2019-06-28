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Giresun Güneyköy'deki denizde can pazarı

Denizde akıntıya kapılan ve ardından kayalıklara çıkan iki arkadaş, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

İHA | 28.06.2019 - 15:29..
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Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Güneyköy köyü sahilinde arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), akıntıya kapıldı.

Giresun Güneyköy'deki denizde can pazarı

İki arkadaşı dalgalar kayalıkların bulunduğu alana sürükledi.

1 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Burada kayalara çıkan Karamustafaoğlu ve Kaya’nın yardımına Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler iki arkadaşa uzun süre ulaşmaya çalıştı fakat yoğun dalga nedeniyle başarılı olamayınca gençlere can simidi ve yelekler atıldı. 1 saatlik uğraşın ardından iki genç bota alınarak sahile çıkartıldı.

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