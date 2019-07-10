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Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

Giresun'da geçen yıl şehrin girişine inşa edilen 23 katlı bina, yerel halktan büyük tepki çekerken, 'ucube'ye benzetildi.

DHA | 10.07.2019 - 13:55..
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Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

Karadeniz'de, kıyı şeridi boyunca kent siluetini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılarla ilgili imar tartışmaları sürüyor.

Ordu ve Samsun gibi Giresun'da da yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturan yapıların inşa edilmesi tepki görüyor.

Seldeğirmeni Mahallesi'nde belediyeye ait arsayı satın alan inşaat firması tarafından verilen imar izni ile yapılan ve geçen yıl tamamlanan 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor.

Giresun siluetini bozan 23 katlı bina VİDEO

Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

"BU BİR UCUBEDİR"

23 katlı binanın karşısında evi bulunan Can Özpınar, “Bu mahallede tüm yapılar, 4- 5 katken, 23 kata izin vermeleri kabul edilebilecek bir şey değil. Giresun’da nerede var 23 katlı bina? Ruhsatı kim verdiyse, sorumlusu odur. Bu yapı, şehrin görüntüsünü kapatmaktadır. Şehrin girişi bir aynadır. Bu da şehrin girişindedir ve görüntüyü engellemektedir. Bu bir ucubedir, turizme de bir darbedir” dedi.Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

"HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Giresun’a tatile gelen Asuman Kara da bu tür binaları İstanbul’da çok gördükleri belirterek, "Giresun'da sadece bir tane yüksek katlı bina var. Çok dikkat çekiyor. Hiç yakışmamış" dedi.Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

"GİRESUN'A UYGUN BİR YAPI DEĞİL"

Sabri Cömert ise "Giresun’a uygun bir yapı değil. Biraz daha arka taraflara yapılsa, diğerlerinin önünü kesmemiş olurdu. Ortada olumsuz bir görüntüsü var. İzin verenler yanlış yaptılar. Giresun’a uygun yapı değil" diye konuştu.Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

Giresun silüetini bozan 23 katlı bina

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