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Giresun'da 20 öğrenci yemekten zehirlendi

Espiye ilçesinde, okulda yedikleri yemekten zehirlenen ve hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavileri sürüyor.

İHA | 06.12.2019 - 16:43..
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Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde okulda yedikleri yemekten sonra, zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

20 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Öğle yemeğinden sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile okul yönetimine başvuran öğrencilerin, ambulanslar ile Espiye Devlet Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

İlk müdahaleleri yapılan 20 öğrenciden 10'u ambulanslar ile Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer öğrencilerin tedavileri ise ilçe hastanesinde devam ediyor.

Giresun'da 20 öğrenci yemekten zehirlendi

Giresun'da 20 öğrenci yemekten zehirlendi

Giresun'da 20 öğrenci yemekten zehirlendi

Giresun'da 20 öğrenci yemekten zehirlendi


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