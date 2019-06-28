taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7726
Euro
6.5684
Altın
1415.49
Borsa
95573.12
Gram Altın
262.442

Giresun'da ayı 1 kişiyi yaraladı

Bahçesiyle uğraşan şahıs bir anda ayının hedefi oldu. Ayının saldırdığı vatandaşı köpeği kurtardı.

İHA | 28.06.2019 - 03:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Giresun’da Yağlıdere ilçesine bağlı Dereköy köyünde çiftçilik yapan Kasım Aydın fındık bahçesinde çalıştığı esnada ayı saldırısına uğradı.

Aydın’ın saldırı esnasında yanında olan köpeği de ayıya saldırarak sahibini kurtardı. Saldırıdan yaralı kurtulan Kasım Aydın 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Aydın’ın daha sonra Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Giresun'da ayı 1 kişiyi yaraladı

Giresun'da ayı 1 kişiyi yaraladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

6
Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga

Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga

3
Almanya'da meclis yeni vatandaşlık için bir araya geldi

Almanya'da meclis yeni vatandaşlık için bir araya geldi

0
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

0
Giresun'da ayı 1 kişiyi yaraladı

Giresun'da ayı 1 kişiyi yaraladı

0
Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği

Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği

0
Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testinde rahatsızlanan asker şehit oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir