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Giresun'da bir kilo hamsi alana ıspanak bedava

Kilosu 4 liradan satılan ıspanak 2 liraya kadar düşmesine rağmen alıcı bulmakta zorlanınca, hamsinin yanında bedava verilmeye başladı.

İHA | 08.11.2019 - 14:11..
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Zehirlenme vakalarıyla orantılı olarak, talep ve fiyatlar da yönünü aşağı çevirdi. Yaşananlar öncesi tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya kadar düştü.

HAMSİNİN YANINDA PROMOSYAN OLARAK VERİLİYOR

Manavlar da ellerindeki ıspanağı tüketebilmenin yolunu promosyon ürün olarak vermekte buldu. Giresun’da hamsi satışı da yapan bir manavcı bir kilo hamsiye bir bağ ıspanağı bedava vermeye başladı.

Hamsi alana ıspanak bedava -1

ISPANAĞIN KİLOSU 2 TL'YE DÜŞTÜ YİNE DE ALAN YOK

Bir kilo hamsiyi 7 TL’den satan Hacı Işık ıspanağı da yanında verdiğini söyledi. Işık, “Haberlerde yer alan ıspanak zehirlenmesinden vatandaşlar ıspanağa temkinli yaklaşıyor. Bu da ister istemez esnafı etkiliyor. Haberler öncesi bir kilo ıspanak 4 TL’den satılırken, şimdi 2 TL’ye düştü buna rağmen vatandaşlar dikkatli. Oysaki ıspanak değil, ıspanağın içerisine karışmış olan başka otların zehirli olabileceği açıklandı. Buna rağmen vatandaş endişeyle yaklaşıyor. Oysaki vatandaş alırken değil, pişirirken temkinli olmalı ve iyice ıspanağın içerisindeki yabancı otları ayıklamalıdır. Biz vatandaşımıza hamsinin yanında ıspanağı bedava veriyoruz. Hamsinin kilosu 7 TL bir kilo da ıspanak bizden” dedi.

Hamsi alana ıspanak bedava -2

Hamsi alana ıspanak bedava -3

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