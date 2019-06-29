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Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayıp

Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarılırken, diğeri kayboldu.

İHA | 29.06.2019 - 16:34..
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde Beygirkumu plajında, serinlemek için denize giren müzik öğretmeni Selim Balcı ve arkadaşı Samet Çilingir, dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

1 KİŞİ KURTARILDI, DİĞERİ KAYIP

Denizde çırpınan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla Samet Çilingir kurtarılarak kıyıya çekilirken, Selim Balcı’ya ise ulaşılamadı. Bir anda gözden kaybolan Balcı’yı bulmak için denizde Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayıp

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayıp

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayıp

Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden biri kayıp

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