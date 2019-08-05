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Giresun'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA | 05.08.2019 - 15:28..
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde İbrahim Demir yönetimindeki 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Kazada; İbrahim Demir, İbrahim, Ali ile Nazire Duman ağır yaralandı.

Giresun'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İbrahim Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Ali Duman ile Nazire Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Demir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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