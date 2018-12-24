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Giresun'da hava kirliliği arttı

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin havası en temiz ili seçilen Giresun'da, bacalardan çıkan zehirli gazlar sis katmanı oluşturarak, hava kirliliğine neden oldu.

İHA | 24.12.2018 - 16:27..
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Giresun il merkezinde 50 bin hanenin 42 binine doğalgaz verilmesine rağmen, şehirdeki hava kirliliğinin önüne geçilemiyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİN BİR NEDENİ DE PLANSIZ KENTLEŞME

İl merkezinde hava kirliliğine neden olan etkenler arasında, resmi ve kamu kurumlarının ısınması için kullandığı yakıt kalitesi, şehir içi yerleşim yerlerinin sahil ile dağlar arasında sıkışık olması, plansız kentleşme sonucu sahil kesimindeki yüksek katların rüzgar koridorlarını engellemesi ve şehir merkezine yığılmış olan trafik yoğunluğu gösteriliyor.

Tüm bunlara rağmen Giresun'un, yine de Türkiye'nin en temiz illeri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Giresun'da hava kirliliği arttı

Giresun'da hava kirliliği arttı

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