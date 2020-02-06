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Giresun'da heyelan anı

Duroğlu Beldesi’nde meydana gelen heyelan anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntüde, yamaçtan kopan dev kayalar kara yolu üzerine düştü.

İHA | 06.02.2020 - 16:11..
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Giresun merkeze bağlı Duroğlu Beldesi’nde, yol kenarındaki tepeden şiddetli fırtınanın etkisiyle kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri heyelana yol açtı.

Heyelan sonrası trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

"TEDBİR ALIRKEN HEYELAN MEYDANA GELDİ"

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, heyelana şiddetli rüzgarın neden olduğunu söyleyerek, "Dün akşam saat 21.00’de başlayan ve halen daha devam eden şiddetli rüzgar sonucu burada heyelan oluştu. Beldemizde bazı mahallelerde ise çatılar uçtu, elektrik ve telefon şebekeleri yıkıldı, ağaç altında kalan araçlar var bayağı bir hasar oluştu. Heyelanın yaşandığı alan göz önünde olan bir yer. Burada daha öncesinde bir şüphe olduğu için heyelanla ilgili Karayolları tarafından tedbir alınmıştı ancak burası devamlı hareket halinde olan bir yer. Sabah belediyeye gelirken burası aklımdaydı, gelir gelmez burası için ekiplerimiz ile tedbirlerimizi aldık. Tedbir aldığımız esnada videoda da belli tedbir alırken heyelan meydana geldi.” dedi.

Giresun'da heyelan anı

Giresun'da heyelan anı

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Heyelan sonrası AFAD, Belediye, Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alırken, yoldan temizlenen kayaların kaldırılması içinse rüzgarın şiddetini kaybetmesi bekleniyor.

Giresun'da heyelan anı

Giresun'da heyelan anı

Giresun'da heyelan anı

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