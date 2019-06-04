Giresun'da kamyonet yola devrildi

Tatili fırsat bilenler Ege'ye akın etti. Şile sahillerini ise dolduran olmadı.

Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Kurtuluş Savaşı'nı yok sayana imama soruşturma açıldı

Gaziantep'te bayram hutbesi yaptığı sırada "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" diyen imam, tepki çekti.