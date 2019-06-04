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Giresun'da kamyonet yola devrildi

Kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 10 kişi yaralandı.

AA | 04.06.2019 - 14:40..
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Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Akköy'de Ünal Memiş'in kullandığı 28 ED 254 plakalı kamyonet, Kilan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

AYNI AİLEDEN 10 YARALI

Sürücü ile beraberindeki Hamza, Onur, Sibel, Lale, Lütfüye ve Süleyman Memiş ile Sabire, Revzanur Menekşe, Kübra Karagöz yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yağlıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabire Menekşe ve Kübra Karagöz, buradaki müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Giresun'da kamyonet yola devrildi

Giresun'da kamyonet yola devrildi

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