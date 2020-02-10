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Giresun'da kayak yapan gençlere yoldan geçen araç çarptı

Kar yağışının ardından mahalle arasında poşetle kayak keyfi, kazayla bitti. Yokuştan aşağı kayan 3 genç yoldan geçen aracın altına girerken, kazada bir kişi yaralandı.

İHA | 10.02.2020 - 10:49..
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Giresun'da Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi üzerinde, yokuştan aşağı yağan kar sonrası naylonlarla kayan gençlerin eğlencesi kazayla bitti.

ÜÇ GENÇ OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

3 genç, bir naylon ile yokuştan kaydığı sırada seyir halindeki otomobilin altına girdi. Kazada bir kişi yaralanırken, diğer iki kişi ise kazadan yarasız kurtuldu.

Giresun'da kayak yapan gençlere yoldan geçen araç çarptı

YARALANAN GENÇLERDEN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giresun'da kayak yapan gençlere yoldan geçen araç çarptı

Giresun'da kayak yapan gençlere yoldan geçen araç çarptı

Giresun'da kayak yapan gençlere yoldan geçen araç çarptı

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