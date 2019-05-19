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Giresun'da kaza yapan araba asılı kaldı

Giresun'da Yalıköy Ayvasıl mevkiinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası araç bariyer ve korumalık arasında asılı kaldı ve 2 kişi yaralandı.

İHA | 19.05.2019 - 13:44..
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Merkeze bağlı Yalıköy Ayvasıl mevkiinde Aslan Saral idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Giresun'da kaza yapan araba asılı kaldı

2 KİŞİ YARALANDI

Bariyerleri aşan araç, menfez korumalıklarına çarparak durabildi. Yol kenarındaki bariyer ile korumalık arasında asılı kalan aracın sürücüsü Aslan Saral ile yanındaki eşi Tülay Saral kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Giresun'da kaza yapan araba asılı kaldı

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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