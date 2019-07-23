Giresun'da ölenlerin fotoğrafları kahvehanede sergileniyor

Giresun, bugüne kadar hiç duymadığınız bir kahvehaneye ev sahipliği yapıyor.

PANODA SERGİLENİYOR

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara köyünden çıkan değerlerin ve ölenlerin fotoğrafları, köy kahvehanesinde oluşturulan panoda sergileniyor.

GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYOR

Kahvehane işletmecisi Faruk Akın, uzun yıllardan beri bu geleneği kahvehanesinde yaşatıyor.

Kendisinden önceki kahvehane geleneğini kendisinin de devam ettirdiğini anlatan Akın, “Benden önceki kahvehane sahibi bu panoları oluşturmuş, bu geleneği ben de devam ettiriyorum. Kahvehanenin duvarında yer alan fotoğraflarda vefat edenlerle birlikte bu köyden yetişmiş olan akademisyenler, idareciler, sanatçılar gibi bir çok değerler yer almaktadır. Bu kahvehanede yer alan yüzlerce fotoğraf aynı zamanda köyümüzün bir hafızası gibidir.” dedi.