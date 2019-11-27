Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde bulunan bir oto lastik dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

"BERABER ÇALIŞIRIZ YERİNE GELİR"

Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dükkanında büyük çapta hasar meydana gelen dükkan sahibi Sami Durmuş, şoka giren dükkan çalışanını sakinleştirmeye çalıştı. Durmuş, çalışanına sarılarak, “Ben senden korktum telefonumu açmadın. Sen iyi misin? Bitti. Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok” diyerek teselli etti.

Yanan dükkanını bıraktı, şoka giren çalışanını teselli etti VİDEO