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Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı

Giresun’da oto lastik dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dükkan sahibi şoka giren çalışanını, sakinleştirmeye çalıştı.

İHA | 27.11.2019 - 02:43..
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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde bulunan bir oto lastik dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Giresun'da oto lastik dükkanında yangın çıktı

"BERABER ÇALIŞIRIZ YERİNE GELİR"

Yangın 8 itfaiye aracının müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dükkanında büyük çapta hasar meydana gelen dükkan sahibi Sami Durmuş, şoka giren dükkan çalışanını sakinleştirmeye çalıştı. Durmuş, çalışanına sarılarak, “Ben senden korktum telefonumu açmadın. Sen iyi misin? Bitti. Beraber çalışırız yerine gelir üzülmek yok” diyerek teselli etti.

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