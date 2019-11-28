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Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Görele'de, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA | 28.11.2019 - 17:03..
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Giresun'un Görele ilçesinde, sabaha karşı etkili olan sağanak yüzünden Çavuşlu beldesinde, toprak kaymaları ve su baskınları meydana geldi.

6 NOKTADA TOPRAK KAYMASI

Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu, yaptığı açıklamada, beldedeki 6 market, bir marangozhane ile 7 binanın bodrum katlarında hasar oluştuğunu belirterek, 6 mahalle yolunda da toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

Giresun'da sağanak ev ve iş yerlerine zarar verdi VİDEO

CAN KAYBI YOK

Duzcu, taşkınlar nedeniyle yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki Zübeyde Hanım Caddesi'nin çamur altında kaldığını ifade ederek, "Bu caddedeki ve sahil caddesindeki birçok iş yerinde önemli derecede hasar meydana geldi. Can kaybımız yok, sağanak sonrası temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, hasar tespiti ile belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor. Bu arada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, beldeye gelerek incelemelerde bulundu.

Giresun'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

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