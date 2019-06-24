Giresun’da tartışmalara neden olan kule yıkıldı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte bulunan çan kulesinin yıkıldığını söyledi.

"ŞANLI TARİHİ TEMSİL ETMİYOR"

CHP'li eski Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde inşa edilen ve tartışmaları da beraberinde getiren kulenin yıkım kararını vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine aldıklarını dile getiren Şenlikoğlu, "Çan kulesi, şanlı tarihimizi asla temsil etmiyor." dedi.

YERİNE BAŞKA BİR ŞEY YAPILACAK

Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün de yıkım kararı bulunduğunu ve kararın uygulandığını dile getiren AK Partili Şenlikoğlu, “Rumlara ait eski çan kulesinden esinlenerek sözüm ona saat kulesi adı altında inşa edilen kulenin yıkılması için gerek seçim öncesi gerek göreve geldikten sonra vatandaşlarımızdan çok ciddi manada tepkiler aldık. Bu konuda hemşehrilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz. Çan kulesinin yıkımıyla yerine ilimize ve Giresunlumuza yakışır düzenleme ve çalışmayı en kısa zamanda yapacağız.” dedi.