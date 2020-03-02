Giresun'da ters yöne giren araç tıra çarptı

Giresun’un Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz sahil yolunda, Coşkun Taşçı’nın kullandığı 28 AAJ 444 plakalı araç ters şeride girdi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Taşçı, trafikte bir süre hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, Hüseyin Çilingir’in kullandığı 55 BDB 15 Plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Coşkun Taşçı ve aynı araçta bulunan Ahmet Keskin ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Görele Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerinde 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Hüseyin Çilingir kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.