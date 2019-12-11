Giresun'da tır devrildi: 1 yaralı

Ömür Gedik sosyal medya hesabından "vasiyetimdir, ardımdan öldü demeyin telef oldu dersiniz" açıklamasını yaptı.

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Vedat Muriç'ten çiğ et yorumu

Fenerbahçeli Vedat Muriç, kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda bir taraftardan gelen "Çiğ etle mi beslendin?" sorusuna esprili bir şekilde "ben nasıl çiğ et yiyeyim" yorumunda bulundu.