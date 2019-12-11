taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8112
Euro
6.448
Altın
1470.88
Borsa
107921.68
Gram Altın
275.014
Bitcoin
41895.03

Giresun'da tır devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

İHA | 11.12.2019 - 20:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

F

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Eymür Köyü mevkiinde Bilal U. yönetimindeki 25 SE 519 plakalı yem yüklü tır Doğankent istikametinden Tirebolu istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazadan yaralı kurtulan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücü Bilal Utku’nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı -1

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı -2

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

165
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

346
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

426
Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

Konya Valisi, türbeye ayakkabıyla girdi

661
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

374
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

217
Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

Ali Ağaoğlu'nun hakaretten 2 yıl hapsi istendi

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir