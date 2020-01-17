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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA | 17.01.2020 - 05:05..
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Giresun'un Keşap ilçesi  Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde, Mustafa Aydın yönetimindeki 28 AAH 393 plakalı otomobil ile Muhammet Karahan yönetimindeki 34 BZU 846 plakalı otomobil, çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Hayrettin ve Sercan Karahan yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Mustafa Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

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