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Giresun'daki orman yangını 15,5 saat sonra söndü

Sakarya köyündeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sonrası 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA | 08.05.2019 - 08:32..
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Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.

ARAÇ ULAŞIMI SAĞLANAMADI YANGIN DAHA DA BÜYÜDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ancak bölgenin sarp olması ve araç ulaşımı olmaması nedeniyle ekipler yangına müdahale edemedi. Bunun üzerine alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alındı, vatandaşlar uyarıldı.

Giresun'daki orman yangını 15,5 saat sonra söndü

YAĞMURLA BİRLİKTE KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Metrelerce yükseğe çıkan alevler, gece boyunca bölgeyi aydınlattı. Alevler, ilçe merkezinden de görüldü. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, sabaha kadar bölgede bekleyişini sürdürdü. Rüzgarın etkisini yitirmesi, hafif yağmur yağışının başlaması ile yangın, saat 06.00 sıralarında kendiliğinden söndü.

Giresun'daki orman yangını 15,5 saat sonra söndü

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bazı noktalarda dumanların yükseldiği bölgeyi izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor. 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Giresun'daki orman yangını 15,5 saat sonra söndü

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