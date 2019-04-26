25 Aralık 2017 yılında Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada, polisin ihbar üzerine takip ettiği ve ‘dur’ ihtarı çektiği 63 FL 458 plakalı otomobil durmayarak kaçmaya başladı.

Kaçış esnasında aniden ‘U’ dönüşü yaparak ters şeride giren sürücü, karşı yönden gelen Alper Nebil yönetimindeki 28 DA 693 otomobil ile kafa kafaya çarpışarak durabildi. Kazada Alper Nebil isimli sürücü hayatını kaybederken, kazaya sebebiyet veren İran asıllı sürücü Hamed Esmaeillou ise yaralandı. İranlı sürücünün aracında yapılan incelemede 31 kilo 196 gram eroin ele geçirildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen İranlı şahıs, Giresun Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında ‘olası kasıtla öldürme' suçundan ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği bu karar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir trafik kazası sonucu verilen ilk müebbet hapis cezası oldu.

Giresun'daki trafik kazasına müebbet hapis cezası verildi ViDEO

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Kazada hayatını kaybeden Alper Nebil’in annesi Asiye Öztürk, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin tecelli ettiğini söyledi. Öztürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğu ama o gece ki polislerinde yargılanmasını istediğini belirterek, “Bu karar biraz içimize su serpti, adalet Türkiye Cumhuriyeti'nde yerini buldu. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Yalnız bu olayda polislerin hizmet ihmali olduğunu bir ana olarak düşünüyorum. Bu kişilerinde görevini yapmadıkları için polislerinde yargılanmasını istiyorum” dedi.

"BU KARAR SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA İLK"

Ailenin avukatı Engin Tekin ise yaptığı değerlendirmede, “Trafik kazasında taksir, bilinçli taksir, kast ve olası kast durumu var. Kast ve olası kast cinayet gibi eylemlerde kullanılan terimlerdir. Ortada bir trafik kazası olmasına rağmen hakim buna bilinçli taksirden vermedi cezasını burada ‘olası kastla dam öldürmek’ suçundan ceza verdiler. Bu Türkiye’de ilk ve tek karar, başka hiçbir örneği yok. Dünya’da da buna bir örnek şu ana kadar hiç duymadım. Türkiye’de bu durum eskilerden beri yargının bir kangreni. İnsanların adalet duygusunu incelten bir durum ve bu ilk defa insanlarda trafik kazası sonucu verilen kararlarda yargıya duyulan pekiştirici bir karar oldu” şeklinde konuştu.