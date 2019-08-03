Giresunlu anne, çocukları için parasını çöpten çıkarıyor

44 yaşındaki Neriman Karabektaş, 9 yıl önce eşini kalp krizinden kaybetti. Karabektaş, çocuklarını okutmak için çalışıyor.

ÇOCUKLARI İÇİN ÇALIŞIYOR

Karabektaş, el arabası ile topladığı demir, metal hurda ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle çocuklarını okutuyor.

ÇÖPTEN TOPLADIKLARIYLA PARA KAZANIYOR

İki oğlunun okuması ve iyi bir şekilde yetişmesi için günübirlik geçici işler yaptıktan sonra son bir yıldır ise komşusunun tavsiyesi ile çöplerden topladığı kartonları satarak para kazanıyor.

EKMEĞİNİ ARAMAYI BİLECEKSİN

Devletten herhangi bir destek almadığını, çalışarak hayatını idame etmeye çalıştığını kaydeden Karabektaş, “Bir komşumun aracılığı ile beraber bu işe başladım. Devletten herhangi bir destek almıyorum. Gerektiği yerde Kaymakamlığa da başvurduğum oldu ama sadece fakir olan bir ben değilim, yardıma muhtaç benim gibi birçok kişi var. Herkes Allah'ın izniyle rızkını aramak zorunda, illaki bir yere kendini dayanmak değil yeri geldiğinde ekmeğini aramasını bileceksin.” dedi.