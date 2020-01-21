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Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

Erzincan'da bulunan meşhur şelale, aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Şelalenin buz tutması üzerine, güzel bir manzara ortaya çıktı.

DHA | 21.01.2020 - 09:08..
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Erzincan'ın Çağlayan bölgesinde bulunan ünlü Girlevik Şelalesi, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelere kadar düşmesiyle buz tuttu.

BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Yaz aylarında tatilci ve turistlerin ilgisini çeken şelalenin buz tutan görüntüsü ziyaretçileri hayran bıraktı. Suyun yaklaşık 65 metre yükseklikten düştüğü şelalede oluşan 5 metrelik dev buz sarkıtları oldukça dikkat çekti.

Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü


BUZ DAĞI GÖRÜNTÜLERİ İLGİ GÖRDÜ

Görenleri etkileyen buz dağı görüntüleri hakkında Çağlayan beldesinde oturan vatandaşlar, Girlevik Şelalesi’nin yazın ayrı, kışın ayrı bir görüntüye sahip olduğunu belirterek herkesi burayı görmeye davet etti.

Kayak turizmi için Erzincan’a gelen vatandaşlar ise muhteşem doğasıyla Girlevik Şelalesi’nin mutlaka görülmesini gerektiğini söyledi.

Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

Girlevik Şelalesi buz dağına dönüştü

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