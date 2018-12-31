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Girlevik Şelalesi kışın ayrı güzel

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan Girlevik Şelalesi, görselliği ile mest etti.

AA | 31.12.2018 - 05:54..
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Erzincan'da kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Girlevik Şelalesi 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale bir haftada içindeki yoğun kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe burundu.

Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi'nde görsel şölen VİDEO

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYENLERİN TERCİH NOKTASI

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelale, beyazlar arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.
Ziyaretçilerini etkileyen şelaleye fotoğraf çektirmek ya da özçekim yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzelliğin tadını ve keyfini çıkarıyor.

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