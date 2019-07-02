Girne'de fotoğraflarla şantaj yapan eski eşe gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde Batuhan Ç., barışmak istediği fakat reddedildiği eski eşinin çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini çekti.

Daha sonra sosyal medya üzerinden A.Ö. ile iletişim kuran Batuhan Ç., eski eşini tehdit edip, "Eğer KKTC’yi terk etmezsen elimdeki diğer çıplak fotoğrafları ve videoları ailene ve herkese yayarım." diyerek elindeki görüntüleri ve fotoğrafları gönderdi.

Batuhan Ç., aynı görüntüleri, A.Ö.'nün annesi ve kuzenine de gönderdi.

ŞANTAJA UĞRAYAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından A.Ö., polise gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Batuhan Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ŞANTAJCI ESKİ EŞ GÖZALTINDA

'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla gözaltına alınan Batuhan Ç., dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi amacıyla Batuhan Ç.'nin 2 gün gözaltında kalmasına karar verdi.