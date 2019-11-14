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GitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurdu

Yazılımcıların sık sık kullandığı GitHub platformu, android ve iOS işletim sistemlerine geliyor.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 15:09..
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Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı bir depolama servisi GitHub, yazılımcıların en çok kullandığı platformların başında geliyor. Şu ana kadar sadece internet tarayıcıları üzerinden platforma erişebilen geliştiriciler, artık android ve iOS akıllı telefonlardan da GitHub'ı kullanabilecek.

githyb

AKILLI TELEFONLARDA KULLANILABİLECEK

GitHub'dan yapılan açıklamada, mobil uygulama sayesinde artık platformun akıllı telefonlarda da kullanılabileceği belirtildi. Geliştiriciler, mobil uygulama sayesinde kodlara ulaşabilecek ve değişiklik yapabilecekler. Ayrıca birçok uygulamada bulunan karanlık mod desteğine de sahip GitHub, kullanıcılara farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor:

iOS'DA BETA OLARAK YAYINLANDI

GitHub'ın mobil uygulaması, şu anda iOS platformunda beta olarak kullanıma sunuldu. Android kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorunda kalacak.

iOS kullanıcıları, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak GitHub mobil uygulamaya kayıt yaptırabilir.

 

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GitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurdu

GitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurdu

GitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurdu

GitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurduGitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurduGitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurduGitHub, Android ve iOS için mobil uygulamasını duyurdu

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