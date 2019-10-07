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Gittiği tanıtım gezisinden icralık oldu

Kocaeli'de yaşayan bir kişi, ‘Devre Mülk Tanıtım Gezisi’ diyerek götürüldüğü geziden, bir yıl sonra evine gelen 8 bin TL’lik icra takibiyle şoke oldu.

İHA | 07.10.2019 - 09:11..
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan Halil Yıldız, bir firma tarafından "Devre Mülk Tanıtım Gezisi" denilerek, Mayıs 2018 tarihinde Yalova'da bir termal tesise götürüldü.

8 BİN 141 TL'LİK BORÇ ÇIKTI

Yıldız, tanıtım amaçlı gittiği termal tesisi gezip, doldurduğu memnuniyet anketine imza attıktan sonra Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki evine döndü. Olayın üstünden bir yıl geçmesinin ardından kendisine gelen icra takibiyle adeta şoke olan Halil Yıldız (26), 8 bin 141 TL’lik borç ile karşı karşıya kaldı.

Gittiği tanıtım gezisinden icralık oldu

Halil Yıldız

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendi adına imzalanmış senetleri görünce şaşkına dönen Halil Yıldız, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Senetlerde bulunan imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden Halil Yıldız, “Ben sadece memnuniyet anketine imza attım. Senetlerdeki imza benim değil.” dedi.

Gittiği tanıtım gezisinden icralık oldu

Mehmet Yıldız

"İMZALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU KANITLADIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Halil Yıldız’ın babası Mehmet Yıldız ise “Bir yıl önce çocuğumu arıyorlar. 150 kişilik grup halinde alıp Yalova’ya götürüyorlar. 'Bir anket yapacağız, ankete imza atar mısın?' diyorlar. Benim çocuğum da ankete imza atıyor. Aradan bir yıl geçiyor. Evime 8 bin TL civarında icra takibi geliyor. Ben bunu araştırdığımda imzaların asılsız olduğunu, imza sirküleriyle birlikte kanıtladım. Şimdi bunlar hakkında Gebze Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacağım. Avukat hanımla görüştüğümde bana '100 bin TL’lik senetiniz var. 8 bin TL’yi ödemeniz halinde 100 bin TL’yi tahsil etmeyeceğiz' dedi. Biz mağdur oluyoruz, başkaları da mağdur olmasın.” dedi.

Gittiği tanıtım gezisinden icralık oldu

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