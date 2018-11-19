Bahadır ÇOLAK / İstanbul Havalimanı - [email protected]

ISL veya bilinen adıyla İstanbul Havalimanı. Türkiye’nin rekorlar kıran yeni kapısı. Ankara yolculuğumda İstanbul Havalimanı’nı test etmek için biletimi 69 liraya Türk Hava Yolları’ndan aldım. 11.10’da kalkan B737-800 uçağı 55 dakika sonra Ankara Esenboğa Havalimanı’na teker koydu.

HAVAİST’LE GİTMEK ÇOK KOLAY

İstanbul Havalimanı’na gitmek için Ümraniye Tepeüstü’nden 08.00’de kalkan İST7 hat no’lu otobüse bindim. İstanbulkartımı kullanarak 12 lira ödedim. Şunu belirtmek gerekir ki Havaist otobüsleri yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli. 1,5 saatlik yolculuğun ardından 9.30’da İstanbul Havalimanı’na ulaştık.

FERAHLIK DIŞARIDA BAŞLIYOR

Atatürk veya Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yolculuk yapanlar çok iyi bilir ki iki havalimanın dışı da alçak çatıları nedeniyle yolcuları boğar. İstanbul Havalimanı’nda yüksek çatı sizi olumsuz hava şartlarından korurken ferahlık da veriyor.

BÜYÜK HATTA ÇOK ÇOK BÜYÜK

Nazar boncuğu asılı 1 no’lu kapıdan içeriye girdikten sonra ilk söylediğim kelime: ‘çok büyük’ oldu. Sadece içeri girince değil geçirdiğim her dakika İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğünden kendimi alamadım.

Gittim, gördüm, uçtum: İstanbul Havalimanı VİDEO

7 MART’TA ‘YETİŞMEZ’ DEMİŞTİM

Geçtiğimiz 7 Mart’ta Teknofest İstanbul’un lansmanı için geldiğim İstanbul Havalimanı’nın 29 Ekim’e asla yetişemeyeceğini düşünmüş, hatta bunu arkadaşlarıma defalarca söylemiştim ama zaman beni haksız çıkardı dev şaheser tüm ihtişamıyla karşımda duruyordu.

THY’NİN YÜZLERCE SELF CHECK-IN KIOSKU YOLCULARI BEKLİYOR

İstanbul Havalimanı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden THY de kontuarların önüne yüzlerce self check-in kiosku koyarak yolcuların hiç vakit kaybetmeden check-in işlemi yapmasına olanak sağlıyor.

ÇALIŞANLAR GÜLERYÜZLÜ

Burada geçirdiğim dakikalarda dikkatimi çeken bir diğer nokta ise yer hizmetlerinden, temizlik çalışanına, güvenlik görevlisine kadar herkes güleryüzlü ve yardımsever. Sorulan soruları büyük bir memnuniyetle yanıtlıyorlar.

AMAN DİKKAT: UÇAĞI KAÇIRMAYIN

Bu dev yapıyı kullanacak olanlar meraklı gözlerle etrafı incelerken uçağı kaçırabilir. Havalimanı oldukça büyük olduğu için son güvenlik kontrolünden kapıya gitmek 5 dakika, kapıdan terasa gidip dönmek ise 10 dakika sürebiliyor. Bu süreler göz önüne alındığında vaktinizi dikkatli kullanmayı öneririm.

‘ÇATILAR AKIYOR’ YALANI

Son günlerde İstanbul’da etkili olan sağanak yağışla birlikte başka havalimanlarında çekilen eski görüntüler; İstanbul Havalimanı diye sosyal medyada servis edilip ‘çatılar akıyor, yerlerde su birikintileri oluştu’ yalanları söylendi.

“Acaba gerçek olabilir mi?” diye düşündüm ve havalimanına girdiğim andan uçağa geçene kadar yerleri dikkatle inceledim. Şunu çok net söyleyebilirim ki; değil su birikintisi, ıslak veya kaygan bir zemin bile yok. Çatılar akmadığı gibi çalışanlar da ellerindeki malzemelerle yerlerin temiz kalması için var güçleriyle çalışıyorlar.

YILBAŞI’NA KADAR DENEYİN

Türk Hava Yolları yılbaşına kadar yaptığı kampanyayla yurt içinde Ankara, İzmir, Antalya; yurt dışında ise Bakü ve Kıbrıs’a uygun fiyatlara uçuyor. Eğer bu şehirlerden birine gideceksiniz İstanbul Havalimanı’nı denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden iyi uçuşlar.