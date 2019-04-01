Giyilebilir telefon Nubia Alpha 8 Nisan'da satışa çıkıyor

25 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Nubia Alpha, özellikle kıvrılabilen ekranıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bir saat gibi kola takılan Nubia Alpha, giyilebilir telefon olarak tanıtılıyor.

Kıvrılabilen ekranı sayesinde giyilebilir bir telefon haline gelen Nubia Alpha, 8 Nisan'da Çin'de resmi olarak tanıtılacak ve hemen ardından ön siparişe açılacak.

Çin'de tanıtılmasının ardından aynı anda ABD ve Avrupa pazarında da satışa sunulması beklenen Nubia Alpha, aynı zamanda eSIM desteği de sunuyor.

( eSIM hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz. )

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Nubia Alpha, normal bir akıllı telefonun sahip olduğu çoğu özelliği içinde barındırıyor. Snapdragon Wear 2100 işlemcisinden gücünü alan saatte 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunuyor. Kendi işletim sistemine sahip olan saatin batarya kapasitesi ise 500 mAh.

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