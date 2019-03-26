Giyotin nedir

1798 Fransız İhtilali dünyanın en önemli devrim haretlerinden biridir. Bu dönemde binlerce gazetecinin, bilim insanlarının, muhaliflerin başı gövdelerinden bu kesici aletle ayrıldı.

Korkunç bir öldürme biçimi olan giyotinin kökeni Orta Çağ'a dayanır. Giyotin, Almanya'da Planke, Britanya'da Scottish Maiden, İtalya'da Mannaia isimleriyle biliniyor ve kullanılıyordu.

MUCİDİ

Giyotin, Joseph-Ignace Guillotin tarafından geliştirilmiş ve Fransız hükümetine sunulmuştur. Hükümet de mucidin bu buluşunu ölümlerde cesurca kullanarak, halka korku salmaya devam etti.





Joseph-Ignace Guillotin

TOPLUM ÖNÜNDE İNFAZ

İdama mahkum edilen, ve başı kesilecek kişi ilk önce büyük bir meydana getirilerek herkese gösterilirdi. Daha sonra toplanan kalabalık önünde bir gösteri edasıyla kişinin başı keskin bıçaklar arasına sokularak kesiliyordu.





ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞIYDI

Öldürülecek kişiyi izleyenler arasında çocuklar da vardı. Öyle ki giyotini izleyen çocuklar daha sonra bunu hayal güçleriyle birleştirerek oyuncalar yapar, kendi idamlarını bile yaparlardı.





KAŞLARINI ÇATAN KURBAN

Rivayete göre başı kesilen bir kurbanın kafasını cellat havaya kaldırarak idamı izleyen insanlara gösterdi. Kalabalık kurbanın kaşlarını çattığını ve sinirli bir yüz ifadesinde olduğunu söylediler.

Bunun üzerine araştırma yapan bilim insanları kopan kafaya kan enjekte ederek onu tekrar hayata döndürmeye çalıştığı da rivayetler arasında yerini aldı.



