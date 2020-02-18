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Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı

Üsküdar'da bir kadın giysi kumbarasının içerisine çocuk yerleştirdi. Çocuğun yardımıyla kumbarada bulunan bütün eşyaları topladı.

DHA | 18.02.2020 - 11:38..
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bir kadın ihtyiaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları ilginç bit yöntemle, çuvala doldururak götürdü.

KUMBARAYA ÇOCUK SOKTU

Akılalmaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. Kadın, içerideki çocuğun koyduğu eşyaları kapaktan alarak çuvala yerleştirdi.

Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alan kadın, yanındaki çocuklarla olay yerinden ayrıldı.

O anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı

Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı

Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı

Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı

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