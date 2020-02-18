Giysi kumbarısını akılalmaz yöntemle boşalttı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, bir kadın ihtyiaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları ilginç bit yöntemle, çuvala doldururak götürdü.

KUMBARAYA ÇOCUK SOKTU

Akılalmaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. Kadın, içerideki çocuğun koyduğu eşyaları kapaktan alarak çuvala yerleştirdi.

Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alan kadın, yanındaki çocuklarla olay yerinden ayrıldı.

O anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.