Gizem dolu bir roman: Kumandanı Öldürmek

Eserleri tüm dünyada 50’den fazla dile çevrilen Haruki Murakami, post-modern, büyülü gerçeklik ve sürrealist kurgu yazarı olarak tanındı. “İmkansızın Şarkısı”nda yakaladığı başarı ile okuma listemizde özel bir yer edinen Murakami, şimdi “Kumandanı Öldürmek” ile raflarda yerini almak üzere…

(Haruıki Murakami)

KUMANDANI ÖLDÜRMEK

Murakami diyor ki: “Hepimiz hiç kimseye açamayacağımız sırlarla yaşıyoruz…”

Gerçekten de öyle. Bir olayı anlatırken bile kendimize sakladığımız bir detay hep yok mu? Kaldı ki, kimseye söyleyemeyeceğimiz neler var insan kalbimizde ve aklımızda…

Kumandanı Öldürmek, ilmek ilmek örülmüş bir gizem hikayesi. Aynı zamanda yalnızlığı bir yük olarak görmektense yeri geldiğinde onu kazandığı en eşsiz madalya gibi göğsüne iliştirmesini bilenlere yazılmış bir roman. Romanımızın kahramanı da aynen böyle işte. Dağ başında yalnız bir hayat süren ve bu yalnız varoluşuyla gizemli şeyleri hayatına davet eden biri…

Evet, roman bir hikaye anlatıyor elbet; gizemli bir hikaye üstelik. Bunu anlatırken Murakami de kendi içinde minik dokunuşlarda bulunuyor. Öyle ki bu roman, Mozart’ın Don Giovanni’sini, Strauss’un Güllü Şövalye’sini başucu müziğimiz yaptırma konusunda iddialı. Ayrıca gizemli hikayenin içinde bir yön bulmaya çalışırken kah Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby’sine selam gönderiyor, kah Orwell’in 1984’ü yazarken inzivaya çekildiği o odanın merakına düşürüyor. Dahası, bize büyülü bir dünyada yaşadığımızı hatırlatıyor…

Kumandanı Öldürmek

Haruıki Murakami

Çev.: Ali Volkan Erdemir

Doğan Kitap

S.: 848

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Damla Karakuş

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