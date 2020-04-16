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Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

Çorum’da şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever, 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Hayırsever kişi, bu kez 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi.

İHA |
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Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.

Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca adeta sevinçten havaya uçtu.

"ÇOK SEVİNDİLER"

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, "2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler." şeklinde konuştu.

114 kişinin 32 bin lira tutarındaki bakkal borcunu kapattı İZLE

"HERKES ÖRNEK ALSIN"

Mahalle sakinleri ise “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor.” diye konuştu.

Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

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