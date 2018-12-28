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Kocaeli'nde kaza: Gizli buzlanma aracı bariyerlere savurdu

İstanbul'a giden Şaban Y., idaresindeki otomobil, gizli buzlanma yüzünden kaza yaparken araç sürücüsü yaralandı.

İHA | 28.12.2018 - 12:25..
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde D-100 karayolu Hereke mevkiinde İstanbul istikametine seyir halinde olan Şaban Y. idaresindeki 34 VR 0810 plakalı otomobil, yolda oluşan gizli buzlanmadan dolayı sürücünün kontrolünden çıktı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kaza yapan araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME YAPILIYOR

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nde kaza: Gizli buzlanma aracı bariyerlere savurdu

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