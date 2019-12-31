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Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

Konya'da, buzlanma sebebiyle kayarak refüje çıkan tır şoförlerinden birisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 31.12.2019 - 09:01..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Kamil G. yönetimindeki tır, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak refüje çıktı.

Bu sırada kaza yapan aracın arkasında seyreden Mehmet K. yönetimindeki tır sürücüsü, kazayı fark edince direksiyonu çevirmesiyle kayarak refüje çıktı.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif şekilde yaralanan tır sürücülerinden Kamil G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

''KAYAN ARABALARA VURMAYAYIM DİYE MECBUREN BURAYA ÇIKTIM''

Sürücü Mehmet K. olay anı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şehir içinden doğru geliyordum. Önümde arabalar kaymaya başladı. Kayan arabalara vurmayayım diye mecburen buraya çıktım." dedi.

Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Kazaya karışan tırların yolu kapatmaları üzerine yol polis ekipleri tarafından çift yönlü olarak ulaşıma kapatılarak kurtarma ve yolda tuzlama çalışması yapıldı.

Refüjdeki tırlar çekici yardımıyla kurtarılarak yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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