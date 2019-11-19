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Gizli Instagram profillerini gösteren uygulama: Ghosty

Kullanıcıların gizli profillerini açığa çıkaran Ghosty, Instagram'ın gizlilik kurallarını da ihlal ediyor.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 11:13..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, herkese açık ve gizli olmak üzere iki farklı gizlilik seçeneği sunuyor. Herkese açık hesapların gönderileri ve hikayeleri diğer Instagram kullanıcıları tarafından da görüntülenirken, gizli hesaplar ise yalnızca takip edilen kişiler tarafından görülebiliyor.

Google Play Store'da yer alan Ghosty isimli uygulma ise, gizli profillerde paylaşılan fotoğraf ve hikayeleri görüntülemenizi sağlıyor.

Başkalarının gizli profillerini görüntülemenize olanak sağlayan Ghosty, aslında eğlence amaçlı olarak görülse de birçok gizlilik kuralını da ihlal ediyor.

ghosty

KULLANICI VERİLERİNİ HAVUZDA TOPLUYOR

Ghosty uygulamasını indirdiğinizde, sizden Instagram hesabınızla sisteme giriş yapmanız isteniyor. Sisteme giriş yaptığınızda ise kendi profiliniz ve takip ettiğiniz gizli hesapların profilleri havuza aktarılıyor. Sistem bu sayede uygulamaya giriş yapan herkesin, takip ettiği hesapları tek tek kaydediyor.

Kısacası uygulamaya giriş yaptığınızda, hem kendinizin hem de takip ettiğiniz arkadaşlarınızın verilerini tehlikeye atmış oluyorsunuz.

Göz atmak istediğiniz profil, Ghosty'nin havuzunda yer alıyorsa, bu profil gizli bile olsa hikaye ve fotoğrafları görebiliyorsunuz.

ghosty

INSTAGRAM, GHOSTY UYGULAMASININ DURDURULMASINI İSTEDİ

Instagram, Ghosty uygulamasının kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini belirterek, uygulamanın faaliyetlerine son vermesini istedi. Kısa süre içinde 500 bin indirme sayısını aşan Ghosty'nin, Google Play Store'dan kaldırıldığı yönünde haberler çıksa da uygulama şu anda mağazada yer almaya devam ediyor.

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Gizli Instagram profillerini gösteren uygulama: Ghosty

Gizli Instagram profillerini gösteren uygulama: Ghosty

Gizli Instagram profillerini gösteren uygulama: Ghosty

Gizli Instagram profillerini gösteren uygulama: Ghosty

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