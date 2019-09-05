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Gladyatörler Şehri'ne 365 gün pazar kurulacak

Muğla Valisi Esengül Civelek, 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti girişinde, yılın 365 günü pazar kurulması için talimat verdi.

DHA | 05.09.2019 - 17:50..
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Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce ziyaret edip bilgi aldığı Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi.

Bölgenin en büyük gymnasium olarak adlandırılan spor alanını barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak anılan antik kentteki ziyarette Civelek'e; Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl eşlik etti.

Gladyatörler Şehri'ne 365 gün pazar kurulacak

Gladyatörler Şehri'ne 365 gün pazar kurulacak VİDEO

YÖRESEL ÜRÜN YAPAN ESNAFLA TOPLANTI

Heyet, Stratonikeia'daki incelemelerin ardından antik kentin girişinde bulunan alanda tezgâh açan esnafla bir araya geldi. Yöresel ürün satışı yapan esnafla toplantı gerçekleştiren Vali Civelek, burada daha sağlıklı bir ortam sağlamak için çalışma yapacaklarını söyledi.

Gladyatörler Şehri'ne 365 gün pazar kurulacak

365 GÜN TALİMATI

Stratonikeia'nın tanıtımı ve kenti gezmek için gelenlerin daha iyi ağırlanabilmeleri amacıyla kentin girişine pazar kurulmasını isteyen Vali Civelek, bu pazarın yılın 365 günü açık olması gerektiğini ve pazarın kurulması için çalışmalar yapılması için ilgili kurumlara talimat verdiğini açıkladı.

Gladyatörler Şehri'ne 365 gün pazar kurulacak

VALİLİK DESTEK OLACAK

Vali Civelek ayrıca, Valiliğin Stratonikeia'daki çalışmalara destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Gladyatörler Şehri'ne 365 gün pazar kurulacak

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