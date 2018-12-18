Gliserin nedir

Özellikle bitkisel kaynaklı bir yağ olan gliseril, karbon, oksijen ve hidrojenin birleşimiyle oluşan bir bileşiktir. Hayvansal yağlardan da elde edilebilen gliserin daha çok kozmetik ürünlerde hammadde olarak kullanılır.

GLİSERİNİN KULLANIM ALANLARI

Gliserol ismiyle de bilinen bu bileşen, cilt bakımında ve nemlendirici olarak kullanılır. Saçların canlandırılması ve cildin nemlendirilmesine katkı sağlayan gliserin, kuruluğu yok ederek kozmetik olarak cildin sağlıklı olmasını sağlar, cildi dış etkilere karşı korur.

Saç bakımında da oldukça etkili olan gliserin, cansız ve yıpranmış saçların yenilenmesine ve canlanmasına yardımcı olur. Gliserin aynı zamanda etkili bir dudak nemlendiricisidir.