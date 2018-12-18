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Gliserin nedir

Karbon, oksijen ve hidrojenin birleşimiyle oluşan organik bileşik, günlük hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkmakta. Gliserol olarak da bilinen bu madde daha çok kozmetikte kullanılmaktadır.

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Özellikle bitkisel kaynaklı bir yağ olan gliseril, karbon, oksijen ve hidrojenin birleşimiyle oluşan bir bileşiktir. Hayvansal yağlardan da elde edilebilen gliserin daha çok kozmetik ürünlerde hammadde olarak kullanılır.

GLİSERİNİN KULLANIM ALANLARI

Gliserol ismiyle de bilinen bu bileşen, cilt bakımında ve nemlendirici olarak kullanılır. Saçların canlandırılması ve cildin nemlendirilmesine katkı sağlayan gliserin, kuruluğu yok ederek kozmetik olarak cildin sağlıklı olmasını sağlar, cildi dış etkilere karşı korur.

Saç bakımında da oldukça etkili olan gliserin, cansız ve yıpranmış saçların yenilenmesine ve canlanmasına yardımcı olur. Gliserin aynı zamanda etkili bir dudak nemlendiricisidir.

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