Glossophobia nedir

Glossophobia, tehlikeli bir hastalık ya da kronik bir rahatsızlık değildir.

Sunum yaparken veya bir toplantıda konuşmacıyken, ellerin mi titriyor, nefesin mi kesiliyor ya da terlemeye mi başlıyorsun... İşte bunların hepsi Glossophobia, yani topluluk önünde konuşma korkusu.

NE YAZIK Kİ YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLER

Bazı zamanlarda yaşamı olumsuz etkileyen durumlardan biri olan Glossophobia, insanlarda etkili olan topluluk önünde konuşma korkusunun tıbbi adıdır.

Teknik bir terim olan Glossophobia'nın kökleri Glosso ve Phobos'tan gelir. Glosso "dil", Phobos ise "korku" anlamına gelmektedir.

ÖĞRENCİDEN GİRİŞİMCİYE HERKES BUNU YAŞAYABİLİR

Bu korku, sınıfta tahtaya kalkan öğrenciden, iş görüşmesine hazırlanan üniversiteliye, yöneticilerine sunum hazırlayan çalışana ve hatta hayallerine yatırımcı arayan girişimciye kadar uzanabilir.

NASIL BİR DUYGU

Bir sunum yapmak zorunda kaldığınızda ya da bir şekilde topluluk önünde konuşmak istediğinizde, birçok kişi klasik korku veya kaçış denemelerini yaşar.

Bu, vücudun algılanan tehditlere karşı kendini savunmaya hazırlanma şeklidir.

Tehdit edildiğinde, beyniniz adrenalin ve steroidlerin salınmasına yol açar.

KALP ATIŞI HIZLANABİLİR

Bu, kan şekeri seviyelerinizin veya enerji seviyelerinizin yükselmesine neden olur. Kan basıncınız ve kalp atış hızınız artar, kaslarınıza daha fazla kan akışı gönderir.

İŞTE HİSETTİĞİMİZ O DUYGULAR

Hızlı kalp atımı,

Titreyen terlemek,

Mide bulantısı ya da kusma,

Nefes darlığı veya hiperventilasyon,

Baş dönmesi kas gerginliği kaçma dürtüsü.