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Göçerler karları eritip su ihtiyacını karşılıyor

Bitlis Serinbayır köyündeki yaylalarda hayvancılık yapan göçerler, 3 bin rakımlı Nemrut Dağı’ndan topladıkları karla hem kendilerinin hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılıyor.

İHA | 05.08.2019 - 09:58..
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Havaların ısınmasıyla hayvanlarını yaylalara çıkaran göçerlerin, zorlu yaşamı devam ediyor.

İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Kar kütlelerini doldurdukları bidonlarla yaşadıkları çadırlara taşıyan göçerler, bunu eriterek yemek ve çay yapımında kullanırken, içme suyu olarak da kullanıyor. Göçerler, aynı zamanda yaptıkları havuzlara karı doldurarak hayvanlarının içme suyu sorununu da bu şekilde çözüyorlar.

Göçerler karları eritip su ihtiyacını karşılıyor

NEMRUT DAĞI ZİRVESİNDEKİ KARI ERİTİYORLAR

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Serinbayır köyündeki yaylalarda hayvancılık yapan göçerlerden Yunus Erkin, Nemrut Dağı zirvelerinde bulunan karı tüketerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Erkin, “Nemrut Dağı eteklerine göçerlik yapmak için gelmişiz. Nemrut Dağı’nın zirvesine kar toplamak için geliyoruz. Topladığımız karı yemek ve su ihtiyacımızı karşılamak için topluyoruz. Yemeklerimizi kar suyuyla yapıyoruz.” dedi.

Göçerler karları eritip su ihtiyacını karşılıyor

HAYVANLARA DA KAR SUYU İÇİRİLİYOR

Nurullah Erkin adlı göçer de yaz mevsiminin büyük çoğunluğunda, Nemrut Dağı zirvelerinde bulunan karı bidonlarla çadırlara taşıdıklarını, yemek ve çay için kullandıklarını ifade etti. Nurullah Erkin, “İki günde bir, eşeklerle gelip bu dağın zirvesinden kar götürüyoruz. Topladığımız karı eritip ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ayrıca eriyen kar sularını yaptığımız havuzlara dolduruyoruz. Hayvanlarımıza da kar suyu veriyoruz.” diye konuştu.

Göçerler karları eritip su ihtiyacını karşılıyor

Göçerler karları eritip su ihtiyacını karşılıyor

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