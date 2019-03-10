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Göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı tutuklandı

Sahte pasaport düzenleyen 3 İran uyruklu İstanbul emniyeti tarafından yakalandı.

DHA | 10.03.2019 - 10:39..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" konularında yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu S.E., S.A. ve G.C.'yi gözaltına aldı.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin Beyoğlu'ndaki adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 adet pasaport, 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş çıkış damga kalıbı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı tutuklandı

Göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı tutuklandı

Göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı tutuklandı

Göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı tutuklandı

Göçmenlere sahte pasaport temin eden 3 İranlı tutuklandı

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