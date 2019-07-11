Göçmen kaçakçılığı operasyonuna 41 tutuklama

Son zamanlarda artış gösteren göçmen kaçakçılığında, emniyet güçleri harekete geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere aracılık ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda, gözaltına alınan 71 şüpheli şahıstan 41’ü tutuklandı. 20 şüpheli, savcılık ifadesinin ardından adli makamlar tarafından serbest kalırken, 10 şüpheli şahıs adli kontrol ile serbest kaldı.

Biri yabancı uyruklu 22 şahısla ilgili de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



