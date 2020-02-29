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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 26 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığına yönelik, İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 60 kişiden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 29.02.2020 - 04:47..
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İzmir polisi, yasa dışı geçişlere aracılık ettiği belirlenen bir şebekeyi takibe aldı.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya ve Trabzon olmak üzere 12 ilde 104 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik geçtiğimiz salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı.

26 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 60 şüphelinden 52’si adliyeye sevk edildi. 8 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, adli makamlarca işlemleri tamamlanan 52 şüphelinden 26’sı tutuklandı. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM 48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Daha önceki ara yakalamalar ile birlikte 81 kişi hakkında işlem yapılmış olunurken toplam da 48 şüpheli ise tutuklandı. Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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