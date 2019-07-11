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Göçmen kaçakcılığı yapan başkomiser gözaltında

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli başkomiser tutuklandı.

AA | 11.07.2019 - 01:00..
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İzmir'de, Urla Jandarma Komutanlığı, ilçede Kuşçular Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine bölgede sivil araçları görevlendirdi.

Takibe alınan 35 TYP 93 plakalı otomobil, otoban köprüsü mevkisinde durduruldu.

Otomobilde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan ikisi çocuk olmak üzere 5 Irak ve 1 Filistin uyruklu 6 göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü M.E. (52),işlemlerinin ardından tutuklandı.

M.E'nin emekli başkomiser olduğu, daha önce de "göçmen kaçakçılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından adli kaydının bulunduğu öğrenildi.

Göçmen kaçakcılığı yapan başkomiser gözaltında

PARA CEZASI VERİLDİ

Olayla ilgili 4 göçmen ve sürücüye toplam 15 bin 499 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmenlerin, Türkiye'ye Irak üzerinden yasal yollarla geldikleri, daha sonra kara yolu ile İzmir'e geçtikleri öğrenildi.

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