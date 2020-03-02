Göçmen kaçakçısı Özcan Karlı tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan Karlı'yı, Enez ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"AVRUPA'NIN YARISINI BEN KAÇAK GÖNDERDİM"

Özcan Karlı, paylaşılan bir videoda, kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda, 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan Karlı, 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim." şeklinde ifadeler kullanan Özcan Karlı, göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini söylemişti.

Göçmen kaçakçısı işleyişi anlattı