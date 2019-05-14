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Göçmen kaçırmaya çalışan Suriyeliler tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları 30 göçmenle birlikte yakalanan 2 Suriye uyruklu organizatör tutuklandı.

İHA | 14.05.2019 - 11:34..
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gĞÜÜTÇ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Didim ilçesine bağlı Balat ve Akköy mahallerinde yapılan uygulamalarda; Balat Mahallesi'nde yapılan kontrollerde 13 Kongo uyruklu göçmen ile Akköy Mahallesi'nde yapılan kontrolde 11 Suriye 6 Somali uyruklu 17 olmak üzere 30 düzensiz göçmen yakalandı.

JANDARMA KAÇMALARINA MÜSAADE ETMEDİ

Göçmenlere organizatörlük yapan ve aynı zaman da araçları kullanan 2 Suriyeli, olay yerinden kaçamadan yakalandı. Yakalanan göçmenlere 3 bin 549 TL idari para cezası uygulanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Göçmenlere organizatörlük yapan 2 Suriyeli şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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