Göçmen kaçırmaya çalışan Suriyeliler tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Didim ilçesine bağlı Balat ve Akköy mahallerinde yapılan uygulamalarda; Balat Mahallesi'nde yapılan kontrollerde 13 Kongo uyruklu göçmen ile Akköy Mahallesi'nde yapılan kontrolde 11 Suriye 6 Somali uyruklu 17 olmak üzere 30 düzensiz göçmen yakalandı.

JANDARMA KAÇMALARINA MÜSAADE ETMEDİ

Göçmenlere organizatörlük yapan ve aynı zaman da araçları kullanan 2 Suriyeli, olay yerinden kaçamadan yakalandı. Yakalanan göçmenlere 3 bin 549 TL idari para cezası uygulanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Göçmenlere organizatörlük yapan 2 Suriyeli şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.