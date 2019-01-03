Göçmen kadınların dramı tiyatro sahnesinde

Dünya gündeminde ilk sıraları işgal eden göç ve göçmenlik konusu, çok sayıda trajedinin yaşandığı İzmir'de, bir grup sanatçı tarafından tiyatro oyunu olarak işlendi.

GERÇEK HAYATTA KESİTLER

Vol:5 Tiyatro'nun gerçek yaşam hikayelerinden esinlenerek senaryolaştırdığı 'Hiç Kimse' isimli tek kişilik oyunun ilk temsili, 5 Ocak'ta İzmir'deki Boyoz Akademi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Orta Doğu'da başlayan ve Avrupa'ya kadar uzanan göç hikayesinin kahramanı ise 'Azerin' isimli karakter

AZERİN'İN HİKAYESİ

Azerin'in çocukluğu, asker babası ve öğretmeniyle ilişkileriyle başlayan hikaye, karakterin yalnızlaşmasıyla devam ediyor.

Yaşadığı şehrin bombalanmasıyla ülkesini terk etmek zorunda kalan Azerin'in göç yolculuğunu anlatan oyunda, karakterin karşılaştığı diğer göçmen kadınların hikayeleri ve beraberindeki sorgulamalara da yer veriliyor.

Azerin'in işlediği suç nedeniyle vicdanıyla hesaplaşmasının da yansıtıldığı oyun, kadının Orta Doğu toplumlarındaki konumuna ilişkin sorgulamaları da işliyor.