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Göçmen kadının ağzına Türk Lirası sokup denize attılar

Yunan polisinin, 18 yaşındaki kaçak göçmen kadına yaptıkları kan dondurdu. Genç kadını önce döven polis, ardından denize attı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 12:37..
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Yunanistan polisinin, ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak, yasa dışı yollardan topraklarına giren kaçak göçmenlere karşı uyguladığı şiddetler son bulmuyor.

DÖVÜP DENİZE ATTILAR

Tüm ailesini Suriye’deki iç savaşta kaybeden 18 yaşındaki Behiye S., onlardan biri...

Yunan polisi tarafından dövülüp, tüm parası ve eşyalarına el konulan genç kadın, sonrasında denize atıldı.

''TÜRK PARALARINI YIRTIP AĞZIMA SOKTULAR''

Yunan polisinden şiddet gören genç kız, “Suriye’den geldim. Ailem, tarlamıza düşen bombalı saldırıda öldü. Tek başıma kaldım. Yunanistan’a giderken yakalandık. Bizi çok dövdüler. Telefonumuzu, paramızı aldılar. Türk paralarını yırtıp, ağzıma soktular. Yemek vermedikleri gibi yanımızdaki yemeklere de el koydular. Sonrasında da bizi suya atıp, Türkiye tarafına geri attılar. Bir ağabey yardımcı oldu, boğulmaktan kurtuldum.” dedi.

Göçmen kadının ağzına Türk Lirası sokup denize attılar

TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI

Geri itildikten sonra kendisine sahip çıkıp ilgilenen Türk yetkililere minnettar olduğunu belirten Behiye S., tek isteğinin Türkiye'de kalarak bir hayat kurmak olduğunu söyledi. Behiye S., "Türkiye'ye döndükten sonra askerler bana çok yardımcı oldu ve bizi kurtardılar, yemek verdiler. Midem çok ağrıyordu, hastaneye götürdüler, yatacak sıcak bir yer sağlandı. Gerçekten çok minnettarım Türk yetkililere. Ben artık Türkiye'de kalıp, çalışıp bir hayat kurmak istiyorum. Bir daha Yunanistan'a gitmeyi düşünmüyorum, tövbe ettim." diye konuştu.

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